PIEDIMONTE MATESE – E’ ricoverata in prognosi riservata in ospedale a Piedimonte la 40enne coinvolta ieri mattina in un drammatico incidente. La donna stava provando a scappare dalla sua stanza calandosi dal balcone quando è scivolata nel vuoto, nel tentativo di sottrarsi al trattamento sanitario obbligatorio. E’, infatti, affetta da disturbi mentali.