Precipita dal terzo piano. Muore un uomo

SANTA MARIA A VICO (Fabio Gagliardi) – Stamani un uomo è precipitato dal balcone del suo appartamento situato al terzo piano del Parco dei Pini III, si tratta di Vittorio Vinciguerra, 82 anni. Sul posto sono giunti i vicini per soccorrerlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono stati allertati i carabinieri, che arrivati sul luogo, stanno seguendo le indagini per capire la dinamica e la causa. L’ipotesi più plausibile sembra essere quella di un suicidio. Vinciguerra, lo scorso 16 settembre, scomparse dalla sua abitazione e fu ritrovato nei pressi di piazza Aragona dai carabinieri della locale stazione. Questo gesto ha destato scalpore per le persone che lo conoscevano, davvero tanto sono i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia.