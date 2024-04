Prende la borsa, ruba i soldi e poi restituisce i documenti alla vittima

L’episodio accaduto qualche giorno fa in zona Cellaio.

SANTA MARIA A VICO. 27 euro: questo quanto trovato dal ladro nella borsa portata via due giorni fa da un’auto parcheggiata in zona Cellaio. La donna, alla guida della vettura, aveva incautamente lasciato la propria borsa nell’abitacolo e il ladro di turno ha ben pensato di approfittarne. Il piccolo malvivente, però, in un rigurgito di onestà, ha almeno lasciato la borsa ed i documenti in essa contenuti sulle scale di un’abitazione. Qui la proprietaria li ha trovati, restituendoli alla donna derubata.