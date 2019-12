Prende l’auto del papà, muore a 15 anni nell’incidente stradale. Dolore e commozione ai funerali di Giuseppe

POZZUOLI (Christian e Lidia de Angelis) – Dolore e commozione ai funerali del 15enne morto a seguito di un incidente. La cerimonia si è tenuta ieri 7 dicembre alle 15 nella parrocchia S.Michele Arcangelo a Pozzuoli alla presenza di tantissimi tra amici e parenti di Giuseppe De Pasquale. Ricordiamo che il povero ragazzino è deceduto il 3 dicembre scorso a seguito di una bravata. Infatti, Giuseppe unitamente ad un suo amichetto, aveva preso l’auto del padre una Smart Forfour mettendosi alla guida senza ovviamente avere né la patente, né tanto meno l’età giusta per guidare. Poi, complice l’inesperienza, il 15enne al volante ha sbandato all’incrocio di viale Europa Unita con via Antonino Pio. La Smart si è completamente ribaltata catapultando letteralmente i due fuori dall’abitacolo, finendo entrambi rovinosamente sull’asfalto. Sul posto immediati i soccorsi allertati da alcuni automobilisti, Giuseppe è stato trasportato d’urgenza al vicino nosocomio in condizioni critiche. Purtroppo, alcune ore dopo il ricovero in Ospedale, il ragazzino è deceduto. Inutile sottolineare la disperazione della madre e del padre ieri durante la funzione, che è stata anche molto toccante date le bellissime parole del prete. All’uscita gli amici di Giuseppe hanno liberato dei palloncini bianchi per dare un ultimo saluto a questo giovane volato via troppo presto.