PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Gennaro Oliviero, Vincenzo De Luca e Annarita Patriarca tra i grandi elettori

Il consiglio regionale designa i delegati che parteciperanno all’elezione del capo dello Stato dal 24 gennaio prossimo. Il presidente dell’Assise campana: “Consapevole della grandissima responsabilità”.

CASERTA In sicurezza a causa della pandemia e, soprattutto, in piena condivisione tra tutte le parti politiche, si è svolta la votazione in Consiglio regionale per la designazione dei delegati che parteciperanno all’elezione del Presidente della Repubblica dal 24 gennaio prossimo.

Sono stati eletti: il Governatore Vincenzo De Luca e il Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero per la maggioranza, la consigliera Annarita Patriarca in rappresentanza dell’opposizione.

«È un onore per me essere stato scelto dal Consiglio regionale, a tal riguardo intendo esprimere il più sentito ringraziamento ai colleghi Consiglieri per la fiducia che mi è stata accordata fin dall’insediamento nel ruolo di Presidente del Consiglio regionale. Con profondo senso del dovere, svolgerò il compito che mi è stato assegnato, nel rispetto della massima istituzione dello Stato, consapevole della grandissima responsabilità”