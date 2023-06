Preso in pieno da un’auto mentre è in bici. Il piccolo Valerio non ce l’ha fatta

Investito, venerdì, mentre si trovava in sella alla sua bici in via Leonardo Da Vinci

SAN NICOLA LA STRADA – Il piccolo Valerio Buzzo non ce l’ha fatta. Il cuore del 12enne investito da un’auto, venerdì pomeriggio, mentre si trovava in sella alla sua bici, in via Leonardo da Vinci, ha smesso di battere.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo nelle ultime ore le condizioni si sarebbero aggravate.

Stava attraversando la strada quando, dinanzi a lui, si sarebbe palesata la vettura, guidata dal giovane, che non è riuscita ad evitarlo. L’impatto è stato violentissimo. Da lì la corsa disperata in ospedale dove oggi c’è stato il triste epilogo. Indagato il 19enne alla guida dell’auto.