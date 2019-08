Preso mentre frega navigatori e accessori dalle auto: arrestato 24enne

MONDRAGONE – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Reperto Territoriale di Mondragone, in Francolise, via Benedetto Croce, frazione Sant’Andrea del Pizzone, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto, del pregiudicato marocchino A. G., cl. 1995, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

I militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo subito dopo che aveva asportato da diverse autovetture parcheggiate sulla pubblica via oggetti vari, tra cui un navigatore satellitare, adattatori usb e altri accessori. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata agli aventi diritto.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.