Primo contagio a SAN NICOLA LA STRADA. Il sindaco Marotta: “Non ci sono untori a cui dare la caccia”

SAN NICOLA LA STRADA – “Voglio fare alcune precisazioni sul caso del ricovero per coronavirus di una nostra concittadina: ai primi sintomi sospetti, i familiari stessi hanno immediatamente adottato le misure di isolamento e le precauzioni previste. In ogni caso, il Servizio sanitario ha avviato la ricostruzione dei possibili contatti per monitorare e sottoporre ad eventuali accertamenti tutte le persone a rischio – è quanto ha dichiarato il sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, in un post pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale Facebook -. Tutto questo lavoro sta avvenendo con il massimo impegno, ma sottotraccia e in forma assolutamente anonima e riservata. Quella stessa riservatezza che ognuno di noi vorrebbe veder rispettata se dovessimo incorrere in una simile disavventura.

Mi rivolgo a tutti i concittadini, ma soprattutto a chi è impegnato professionalmente o per passione nell’informazione, nei canali social, nel mondo dell’associazionismo, del volontariato, per un invito a giungere a conclusioni solo dopo un’attenta verifica che ribadisco si sta compiendo. Non ci sono untori a cui dare la caccia, possiamo e dobbiamo proteggere la sicurezza di tutti, adoperandoci uniti, nella stessa direzione”.

La donna è ricoverata all’ospedale di Maddaloni e non è un caso critico. L’Asl, presto eseguirà i tamponi a tutti i familiari della cittadina sannicolese.