Principio d’incendio in una cassetta dell’Enel rischia di mandare a fuoco un’abitazione

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Un incendio che si è sviluppato all’interno della cassetta dell’Enel ha rischiato di estendersi anche ad una casa a Lusciano. La cassetta dell’Enel era installata su una parete esterna di una abitazione in via della libertà, altezza Conad a Lusciano.Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 23:30 circa. Le fiamme hanno avvolto la cassetta e rimasto al buio la zona, le fiamme hanno rischiato di raggiungere un’abitazione. Per un corto circuito i fili hanno preso fuoco e la fiammata ha raggiunto i cavi appesi. Immediata la richiesta dei soccorsi , sul posto una squadra dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona e le abitazioni. Dalle 23:30 fino alle 2 gli abitanti della zona interessata è rimasta senza corrente.Sul posto poi è intervenuta una squadra dell’ENEL per ripristinare il servizio elettrico. Un grosso spavento per le famiglie del quartiere ma nessun ferito o intossicato, fortunatamente.