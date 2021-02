Prof di MONDRAGONE scopre di essere positivo al COVID durante una lezione. Due classi in quarantena

FALCIANO DEL MASSICO/CARINOLA (Maria Assunta Cavallo) – C’è apprensione tra i genitori dei bambini frequentanti la 3B e la 2A di uno dei due plessi dell’Istituto Comprensivo di Falciano -Carinola, in quarantena da due giorni a causa della positività al coronavirus di un docente di tecnica.

Una notizia di questi tempi simile a tante altre, ma pare che il professore in questione, originario di Mondragone, nei giorni precedenti all’accertata positività, lamentava sintomi riconducibili al Covid 19 ed era stato sottoposto al test del tampone per essere un contatto stretto di una persona già positiva, ed in via precauzionale doveva starsene a casa in attesa dell’esito del test, ma si è presentato comunque tra i banchi di scuola e proprio durante una delle sue lezioni, ha ricevuto dall’Asl la notizia della sua positività.

Subito dopo sono scattate tutte le procedure di quarantena per le due classi nelle quali il docente insegna e le consuete attività del contact tracing, e fino a qua ci siamo. Ma la fase che desta maggiore perplessità è che il professore abbia continuato a fare regolarmente lezione, nonostante il dubbio di un suo probabile contagio.

Sono in molti a chiedersi a questo punto chi abbia permesso al docente di mettere piede nell’Istituto. Un dubbio amletico che difficilmente verrà sciolto se pensiamo ai frequenti rimpalli di responsabilità che situazioni simili ci insegnano.

Intanto questa mattina il Sindaco di Falciano Erasmo Fava in accordo con la Dirigente Scolastica prof.ssa Giuseppina Zannini, ha chiuso i plessi scolastici di via Ponticelli e via Tiglio per attuare una sanificazione straordinaria dei locali. Ma non solo, il Primo Cittadino che da quando è iniziata la pandemia ha da sempre messo in campo misure straordinarie per arginare e bloccare la diffusione del virus nel proprio territorio, ha attivato una serie di procedure per verificare se vi siano o meno delle responsabilità da parte del docente risalendo alla data in cui lo stesso ha effettuato il tampone.