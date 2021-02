SAN FELICE A CANCELLO – Un professore della scuola Media Gesuè di San Felice a Cancello è risultato positivo al Covid-19.

Essendo l’insegnante stato attivo in molte classi durante i giorni delle lezioni in presenza, il vicesindaco Orlando Savino disporrà la chiusura dell’intera struttura scolastica per un periodo di circa 10 giorni