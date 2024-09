Promozione. Esordio col botto del Cellole Calcio: travolto il Blue Devils 6-0.

Il match, valido per la prima giornata di Campionato si è disputato allo Stadio «Vittorio Papa» di Cardito.

CELLOLE / CARDITO (Pietro De Biasio) – L’Asd Cellole Calcio ha inaugurato il campionato di Promozione Girone A con una vittoria schiacciante: 6-0 inflitto al Blue Devils guidato da Costagliola Carlo. La partita, giocata in trasferta, ha visto i rossoblu, guidati dal mister Cimino, dominare il campo sin dal fischio d’inizio. Fin dai primi minuti, infatti, il Cellole ha mostrato una netta superiorità, approfittando di un avversario energico ma incapace di arginare le manovre offensive dei rossoblu.

La prima rete è arrivata al 5° minuto: Pierluigi

ha scambiato con, che ha servito, abile a infilare il pallone in rete per lo 0-1. La squadra non si è fermata qui. Al 20° minuto, un bel cross diha trovato la testa di Gianmario Palumbo, che ha raddoppiato con un preciso colpo di testa, portando il punteggio sul 0-2. La pressione del Cellole ha continuato a crescere, e al 35°, sulla destra, ha involato il gioco verso, che ha siglato il terzo gol. Solo cinque minuti dopo, Caiazzo ha approfittato di un errore della difesa avversaria, fissando il punteggio sul 0-4 prima dell’intervallo.

Anche il secondo tempo ha visto il Cellole continuare a dominare. Al 5° minuto, un calcio d’angolo battuto da Luca Ricciardi ha trovato Pierluigi Abate, che ha segnato di testa il gol dello 0-5. La partita sembrava ormai in ghiaccio, ma i rossoblù volevano di più. Al 25°, si è rinnovato l’asse Marcello Fava – Luca Ricciardi, e quest’ultimo ha servito Salvatore Caiazzo, che ha semplicemente spinto in rete per il 0-6 finale. Con questa travolgente vittoria, l’Asd Cellole Calcio si prepara ora per la prossima sfida contro il Neapolis, un incontro che promette emozioni e sfide da affrontare con la stessa determinazione mostrata in questa prima giornata della stagione.