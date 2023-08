Prorogati i lavori del “viale alberato”. Il progetto dell’amministrazione comunale su Via Pontegrotta

Il Sindaco fa sapere che a settembre si lavorerà anche per lo stadio comunale e il rifacimento della pubblica illuminazione

CERVINO – (f.m) Il gruppo Siamo Cervino, coordinato dal primo cittadino Giuseppe Vinciguerra, ha tra gli obiettivi strategici proprio la rivalutazione di quel tratto di strada che collega Cervino ai paesi vicini. Sono state compiute opere di rifacimento del manto stradale e apposizioni di lampioni, ma per il viale alberato i cittadini devono ancora aspettare. Con il suo solito comunicato settimanale, il sindaco fa sapere che la proroga è dovuta al fatto che durante i lavori è stato scoperto che la fogna sottostante è completamente otturata. Secondo Vinciguerra, l’ostruzione è dovuta al fatto che, da quando è stata costruita, nessuno dei suoi predecessori ha mai provveduto a opere di pulizia. È questo il motivo per il quale, ad ogni temporale, via Pontegrotta è impercorribile a causa dell’allagamento. Oltre a promettere che i lavori per il viale alberato riprenderanno a stretto giro, il Sindaco fa sapere che a settembre si lavorerà anche per lo stadio comunale e il rifacimento della pubblica illuminazione.