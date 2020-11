PROVINCIA DI CASERTA. Nasce il Forum dei giovani

CASERTA – Pubblicato, nella mattinata di oggi, l’avviso pubblico per l’iscrizione all’albo del Forum dei giovani della Provincia di Caserta. A darne notizia la consigliera provinciale, capogruppo dei Moderati, Olga Diana che ha curato l’elaborazione del regolamento del Forum dei giovani della Provincia, un vero e proprio Coordinamento dei forum comunali dei giovani:

“Entro trenta giorni da oggi sarà possibile per i forum dei giovani comunali iscriversi all’albo del Coordinamento provinciale dei forum – dichiara Olga Diana – Da oggi, quindi, può iniziare a prendere forma un organismo che ha il dichiarato obiettivo di migliorare la sinergia tra i forum giovanili dei comuni della provincia di Caserta e rendere più produttivo il dialogo tra gli stessi e le istituzioni Provincia e Regione. L’avvicinamento delle nuove generazioni alla politica passa anche attraverso la creazione di spazi di proposta e di confronto e il nostro intento era, sin dall’inizio, garantire ai giovani della provincia un dialogo costante con l’Ente. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, così come annunciato dal sito istituzionale della Provincia, i responsabili del procedimento dei forum comunali dei giovani o i coordinatori degli stessi potranno far pervenire tramite pec l’istanza di iscrizione al responsabile del procedimento del Coordinamento provinciale, secondo le modalità previste dall’art.4 del relativo regolamento. Da oggi la politica giovanile in provincia di Caserta ha un’opportunità in più!”