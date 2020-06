Provoca un incidente con tre ragazzi feriti. E’ caccia al pirata della strada

SAN PRISCO – (gv) È caccia al pirata della strada che è scappato questa notte dopo aver procurato tre feriti in via Stellato. L’uomo alla guida di una Smart Fourfour nel fare un sorpasso azzardato ha urtato contro un’altra vettura, ferma al semaforo, che carambolando su se stessa ha preso in pieno tre ragazzi fermi sul marciapiede nei pressi del bar Paradise. Sul caso indagano i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere intervenuti sul posto insieme a due ambulanze. Il sorpasso del folle è avvenuto al semaforo dove i militari stanno cercando di acquisire la targa della vettura che è scappata in direzione Santa Maria Capua Vetere a tutto gas. I feriti sono stati portati al pronto soccorso di Caserta.