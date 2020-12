Pulivano i camion e scaricavano abusivamente tutto nel fiume Volturno. Sequestrato autolavaggio dell’impresa

PIETRAMELARA/DRAGONI – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Pietramelara, coadiuvati

dai tecnici dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, si sono portati in comune di



Dragoni, alla località “Ponte Margherita”, laddove hanno svolto un controllo adun’impresa operante nel settore della logistica e dei trasporti su gomma.Nel corso della verifica i predetti militari hanno individuato una condotta che dall’internodell’azienda scaricava i reflui provenienti dall’attività di autolavaggio dei propri mezzi ditrasporto (circa 70 camion), senza alcun trattamento, direttamente sull’adiacente argine delFiume Volturno e da questi confluivano nel sottostante corso d’acqua.In particolare l’accertamento documentale ha permesso di stabilire che la ditta in questionenon era in possesso di alcun titolo autorizzatorio per lo scarico di acque reflue in questione.Alla luce di quanto ravvisato, i militari hanno provveduto a sequestrare d’iniziativa l’areadove veniva esercitata l’attività di autolavaggio dei mezzi dell’impresa con tutte leattrezzature e lo scarico abusivo di acque reflue industriali, per l’accertata violazione penalein materia ambientale a carico del legale rappresentante della società.