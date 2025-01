Quali sono le più utilizzate dai casertani?

Caserta è una città molto viva, non solo dal punto di vista turistico o gastronomico. Negli ultimi anni, infatti, con l’avvento di un’era digitale molto spinta, sono tanti i casertani che si affidano alle applicazioni su smartphone. Alcune, più di altre, sono popolari e molto usate nel quotidiano.

Lo smartphone è diventato uno strumento fondamentale nelle nostre vite e, anche i casertani, ne posseggono uno o più di uno a persona. Per questa ragione, negli ultimi anni, le applicazioni che utilizziamo sul nostro cellulare si sono trasformate in vere e proprie compagne di vita. Dalle operazioni più banali al puro divertimento, il telefono serve per fare un acquisto, per una transazione bancaria, per prenotare una visita, per pagare le bollette, per divertirsi a giocare, sia giochi classici che d’azzardo.

Proprio le migliori app per giocare d’azzardo, le più sicure app di casinò online da scaricare , sono tra le più presenti sugli smartphone dei cittadini di Caserta. La città campana, infatti, ha una spesa pro capite di circa 2916 euro all’anno e, nel 2023, si è collocata al nono posto, per il volume di gioco, a livello nazionale. Il gioco, comunque, è parte integrante della città e, qualche giorno fa, la vincita di 500mila euro grazie a un gratta e vinci ha alimentato ancora di più la voglia di tentare la fortuna.

Ovviamente non solo le app casino sono tra le più usate. Non possiamo non menzionare i social tra i più giovani ma anche tra le persone più mature. App come Instagram, Facebook, TikTok, Whatsapp, fanno così tanto parte del nostro quotidiano che quasi si è dimenticato la vita senza di esse. In molti casi, poi, sono un canale di informazione formidabile con notizie in tempo reale da ogni parte del mondo.

Quali sono le altre app più usate a Caserta?

I browser e i motori di ricerca (Google e Safari tra tutti) sono il nostro primo mezzo per trovare ciò che ci serve. Che si tratti del nome di un cantante, del primo medico specializzato, della farmacia di turno o foss’anche un numero di telefono, questo interfacciarsi è diventato una routine. Non solo: grazie ai browser abbiamo una sorta di assistente personale che ci permette anche di inserire appuntamenti, compleanni e date da ricordare nell’apposito calendario.

Le piattaforme di streaming come Prime Video, Disney Plus, Netflix, hanno un bacino di utenza sempre più grande. Non dimentichiamoci che, soprattutto Netflix, grazie a produzioni che hanno avuto un grande successo mondiale (pensiamo a Squid Game ), ha avuto profitti record per 2,36 miliardi di dollari, in rialzo del 41 per cento solo nel terzo trimestre del 2024. Parliamo di cifre da capogiro che ci permettono anche di capire come le app si siano trasformate in parte integrante delle nostre vite.

Non possiamo non parlare di app di banche e istituti di credito, sempre più usate dagli utenti così come le app che permettono lo shopping online o la spesa per la casa. Applicazioni, poi, di delivery sono, dalla pandemia, usatissime così come le app di salute e benessere. Avere un training giornaliero, una dieta da seguire, consigli per mantenersi in forma è molto apprezzato così come app per apprendere lingue straniere o app che ci permettono di pianificare il nostro tempo in modo produttivo.