QUANTO CASINO PER NULLA. Tornano a casa, dove avevano lasciato senza notizie due bambini, i due sposini. L’esperienza di Nocchetti e il rischio di Enzo Guida

Il collega e amico della Rai era stato scettico sin da ieri mattina sulla consistenza e sulla delicatezza di questo caso, definito una pochade

CESA (g g.) – Una pochade al ragù coatto. Beh, la metafora gastronomica, è nostra, ma il termine, mutato dalle classificazioni del teatro minore, ce lo ha suggerito ieri mattina Geo Nocchetti, l’autorevole collega della Rai, di cui CasertaCe e chi lo dirige si onorano di essere amici.

Lui, sin dai primi minuti, sin da quando è saltata fuori una notizia che, se avesse avuto i caratteri della totale autenticità, sarebbe sicuramente balzata all’attenzione di tutti i media nazionali e forse anche internazionali, si è mostrato piuttosto scettico.

La sua lunghissima esperienza professionale e le prime telefonate di verifica è di accertamento lo avevano indotto ad essere molto, molto prudente, prefigurando, come altamente probabile, un esito non drammatico della vicenda della presunta sparizione dei due sposini, Maria Zaccaria, di Sant’Antimo, dipendente di un’impresa di pulizia, è di Pietro Montanino di Frattamaggiore, in servizio in un istituto di vigilanza che, qualche giorno fa, avevano contratto matrimonio a Cesa, comune della cintura aversana, in cui avevano stabilito la loro residenza.

Una cerimonia celebratasi al cospetto del sindaco Enzo Guida, il quale, probabilmente su sollecitazione dei parenti dei due sposi, aveva dato l’allarme per primo. In 24 ore la vicenda si è risolta e il caso che, probabilmente, non è mai esistito, si è sgonfiato, esattamente come Geo Nocchetti aveva previsto sin dall’inizio.

Ognuno vive la vita, alla propria maniera ed evidentemente, per Maria Zaccaria e per suo marito Pietro Montanino, assentarsi senza dare alcuna informazione ai propri congiunti a cui poi lasciano due bambini, un figlio di lei e un figlio di lei e lui, costituisce un fatto assolutamente normale..

A dirla proprio tutta, i carabinieri di Frattamaggiore, che sin dal primo momento hanno acquisito la titolarità dell’indagine, erano consapevoli da subito che, in passato, questa coppia si era allontanata per fare qualche “viaggetto”.

Insomma, il telefonino di lui, che per molte ore è stato muto, il telefonino di lei rimasto a Sant’Antimo, a casa della madre, ha ricominciato improvvisamente a dare segni di vita e quindi i due sposini sono rientrati, trovandoci in tema di citazioni dal francese, dopo pochade, diciamo con nonchalance

La RAI, sempre con Geo Nocchetti, si è mossa stamattina, e ha cercato di acquisire lumi, andando a visitare a Sant’Antimo l’abitazione dei genitori della sposa. Ma la madre si è defilata, si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni e spiegazioni. Le uniche, assorbire dal microfono di Nocchetti, sarebbero state quelle del nipote.

Ma per comprendere behe il tutto, dovremo vedere le edizioni odierne delle 14 e delle 19,30 del TGR della Campania.

Certo, anche il sindaco Enzo Guida, il quale crede moltissimo nella comunicazione e a volte la eroga, glielo diciamo con spirito costruttivo, in maniera incontinente, deve porre attenzione a certe situazioni, perché a volte la iper comunicazione, la ricerca spasmodica di una visibilità mediatica purchessia si può trasformare in un boomerang, come poteva succedere e, forse, come in parte, è successo in questa occasione.