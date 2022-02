Quasi 30 grammi di cocaina in macchina: ARRESTATA COPPIA DI FIDANZATI 20ENNI

CASTEL VOLTURNO – Con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, una coppia di fidanzati è stata arrestata a Castel Volturno. Nel corso della serata di venerdì i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolto in località Pescopagano, hanno tratto in arresto un 25enne ed una 26enne del napoletano.

In particolare i due conviventi, a seguito di una perquisizione personale e dell’autovettura Nissan Juke in loro in uso, sono stati trovati in possesso di 29 grammi di cocaina, contenuta in un involucro in cellophane, sequestrata. I due soggetto sono stati posti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione rito direttissimo.