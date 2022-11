“QUESTO NON E’ AMORE”, la Polizia in campo contro la violenza sulle donne

Venerdì 25 novembre sarà allestito un gazebo, in Piazza Della Prefettura, dalle ore 13,00 alle ore 19,00 al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della tutela dei diritti della donna, nonché di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza

CASERTA – Venerdì 25 novembre 2022, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito della Campagna permanente “Questo non è amore”, allestirà un gazebo in Piazza della Prefettura, dalle ore 13,00 sino alle ore 19,00, con la partecipazione di un “equipe” multidisciplinare, composta da personale specializzato della Polizia di Stato, dei Centri Antiviolenza e di Enti e Associazioni presenti sul territorio, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della tutela dei diritti della donna, nonché di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza, affinché chi ne è vittima, trovi la forza ed

il coraggio per denunciare.

La Polizia di Stato di Caserta, inoltre, parteciperà all’iniziativa “Orange the World” sostenuta da Soroptimist International e promossa da “UN Women”, Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e la consapevolezza del ruolo femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

La

facciata di Palazzo Vecchio, sedesarà illuminata da un fascio di luce di colore arancione, alla presenza del

All’iniziativa parteciperanno rappresentanti dei Centri Antiviolenza attivi in questa provincia, nonché una delegazione degli studenti dell’I.T.S. “Giordano B.” e del Liceo Statale “A. Manzoni” di Caserta.

