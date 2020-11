RACKET E CONTRABBANDO DI SIGARETTE. Processo in Appello a Napoli, chieste 4 condanne. I NOMI

SAN TAMMARO – Il procuratore generale, nel corso della sua requisitoria in Appello, ha invocato la conferma della condanna a 5 anni e 8 mesi per Antonio Della Valle, 49 anni di Capua; 2 anni e 2 mesi per Giuseppe Della Valle, 20 anni di Capua; 2 anni per Domenico Quintavalle, 55 anni di Capua; 1 anno e 2 mesi per Caterina Della Valle, 53 anni di Capua. Il processo è stato rinviato per le discussioni dei difensori. Nel collegio difensivo sono impegnati, tra gli altri, gli avvocati Nello Sgbambato, Francesco Saverio Petrillo e Mauro Iodice.

L’accusa per tutti di aver provato ad imporre una determinata marca di bibite ai titolari di diversi campi di calcetto di San Tammaro.