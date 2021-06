Raffica di vetture depredate a MADDALONI. Cittadini esasperati

MADDALONI – E’ allarme furti a Maddaloni. Numerose le segnalazione giunte in queste ultime settimane da numerosi cittadini che denunciano una serie di danneggiamenti alle proprie auto mentre si trovano in sosta presso noti locali cittadini con il conseguente furto di oggetti all’interno delle stesse. Il modus operandi sembrerebbe essere sempre lo stesso. I malviventi giungono sul posto, sembrerebbe a bordo di una Mercedes colore grigio, e una volta individuata l’auto da colpire mettono in atto il loro piano depredando la vettura di turno.