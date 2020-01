Picchia un ragazzo poi prende a bottigliate una 17enne in pieno centro

CASERTA – In via Roma, nella serata del primo gennaio, due ragazzi sono stati picchiati. I due, di cui una minorenne, erano fermi a chiacchierare quando, improvvisamente, sono stati aggrediti. Il ragazzo è stato preso a calci e pugni, mentre la ragazza di 17 anni, intervenuta in aiuto, è stata colpita da una bottiglia in volto che le ha provocato una ferita profonda al sopracciglio. Le sorelle della giovane hanno pubblicato sui social le fotografie della 17enne ferita. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Ecco il post: “Lei è Ludovica, ha 17 anni e come tutti gli adolescenti spesso in giro con gli amici. Ieri sera verso le 22 / 22.30 era nei pressi di via Roma, Caserta con suo amico in attesa di un’amica.

Erano lì fermi a fare due chiacchiere come quasi ogni sera, quando improvvisamente spunta dal niente un essere, scusate ma proprio non riesco a trovare un aggettivo idoneo a questa cosa perché persona proprio non è. Si avvicina, inizia a borbottare da solo. Si avvicina ancora è dal nulla inizia a menare senza sosta l’amico di Ludovica . Le motivazioni non voglio nemmeno dirvele perché sono così snervanti che nel 2020, mi vergogno anche a scriverle. Ludovica non ci pensa due volte ad intervenire, vedendo l’amico steso per terra ad accogliere quei maledetti calci e pugni da quella merda.

Lui sapete cosa fa? Si gira prende con forza mia sorella, le stampa un bel bacio schifoso sulle labbra, e invita con violenza ad andare con lui per fare un giro . Ludovica impaurita, si libera da quella merda cerca di alzare l’amico e di andare via. No, lui non era contento, non era ancora soddisfatto, e sapete quale è stata la sua brillante idea? Prendere una bottiglia di spumante trovata a terra e tirargliela dietro. Ma ringraziando Dio, perché in questi casi è qualcuno che ti aiuta dall’alto, Ludovica ha l’istinto di girarsi e quella bottiglia di vetro gli finisce proprio lì, a qualche centimetro dall’occhio, fortuna nella sfortuna . Mi chiedo e se non avesse avuto l’istinto di girarsi e gli colpiva qualche parte debole della testa causando qualcosa di più grave, cosa sarebbe successo ?”