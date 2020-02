Ragazza travolta dal treno merci mentre è sul binario 1

AGGIORNAMENTO H. 17:00: Dalle notizie che ci giungono, sembra che la ragazza fosse in compagnia del fidanzato quando il treno merci, carico di auto, è transitato in stazione. I giovani, entrambi con le cuffiette, non si sono avveduti dell’arrivo del mezzo e la giovane è stata colpita ad una gamba, mentre il ragazzo è riuscito a ritrarsi in tempo. Proprio in questo momento le forze dell’ordine stanno ascoltato il giovane, mentre la ragazza è stata trasportata in ospedale.

RECALE – Era in attesa dell’arrivo del treno al binario 1 della stazione di Recale, quando una ragazza non avvedendosi del treno merci in arrivo, è stata travolta. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato che ha annunciato rallentamenti alla circolazione sulla linea Caserta-Aversa fino a mezzora. Sul posto c’è la polizia giudiziaria per ricostruire i fatti accaduti.