Ragazza viene investita da un coetaneo mentre sta per entrare a scuola

VAIRANO PATENORA – Conseguenze non gravi per i feriti, ma traffico rallentato per circa un’ora questa mattina, martedì, in via Abruzzi, a Vairano Patenora, per una collisione stradale.

L’incidente ha visto protagonista un giovane in scooter che ha colpita una ragazza che, come il suo coetaneo, si stava recando a scuola.

Altre persone, poi, sono state ferite di striscio dal mezzo che ha carambolato sul marciapiede in seguito all’incidente.

Due ambulanze del 118 si sono recate in via Abruzzi, ma fortunatamente non c’è stato bisogno di cure legate a gravi ferite.