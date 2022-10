Ragazzina 14enne collassa in strada dopo aver bevuto 3 drink

AVERSA – Ieri sera una ragazzina di 14 anni è collassata dopo aver bevuto tre drink. E’ successo nella zona della villa comunale di Aversa. Gli amici hanno chiamato i soccorsi. Lo ha raccontato un testimone, Domenico: ” Sono stato alla villa comunale, gremita di adolescenti, e appena ho parcheggiato, vicino all’auto c’era una ragazzina di soli 14 anni (credo) che era collassata a terra causa alcol.

Era circondata da coetanei impauriti che ovviamente non sapevano come affrontare la situazione rischiando il peggio per lei.

Io e due amici abbiamo cercato nel nostro piccolo di soccorrerla soprattutto per far si che vomitasse tutta quella schifezza! Farfugliava che aveva bevuto addirittura qualcosa come tipo 3 cocktail venduti da un noto bar di Aversa”.

Poi l’appello ai genitori: “Vi prego di starci addosso e di non fidarvi troppo di loro!!a casa si mostrano in un modo e quando escono possono essere tutt’altro.

Io non sono genitore, ma so con certezza che esserlo oggigiorno è una impresa ardua e se un giorno lo dovessi diventare non so se ne sarei all’altezza”.

“Sono stato 20 minuti là e vi posso assicurare che tantissimi di loro avevano cocktail in mano o rollavano spinelli come nulla fosse. Ad oggi droga e cocktail possono essere reperiti da loro com una facilità impressionante.

Un appello ai bar: vi prego non vendete alcolici ai minori, solo perché la sera potete contare su un incasso soddisfacente.

Al dio danaro scegliete la coscienza pulita,che ora come ora è una ricchezza immensa“