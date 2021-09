Ragazzo ricoverato in ospedale dopo un incidente: si prega per Rodolfo

CASALUCE -(Lidia e Christian de Angelis) Grande apprensione per le sorti di un ragazzo di Casaluce vittima di un incidente stradale, si prega per lui. In queste ore i cittadini si stanno unendo in preghiera affinchè Rodolfo C. vittima di un sinistro stradale che lo ha portato a essere ricoverato in ospedale al Cardarelli di Napoli, si riprenda. Si teme per le sue sorti.

Questo l’appello per il ragazzo diffuso sui social. Teresa D’Angelo “Affido nelle tue mani San Pio da Pietrelcina San Giuseppe Moscati e soprattutto sotto la tua protezione Madonna di Casaluce il figlio del mio amico Aniello C. Rodolfo che sta lottando x la vita,al seguito di un incidente stradale. Forza,Rodolfo tutti preghiamo x te riprenditi presto e torna,a casa Casaluce ti aspetta” Tantissime le adesioni a tale richiesta.