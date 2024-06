Vandali in azione al parco giochi in piazzetta Padre Pio. I genitori: “serve subito la messa in sicurezza” 10 Giugno 2024 - 09:51

Divelte le protezioni laterali utili per contenere il pericolo di caduta dei bambini da un’altezza di due metri CASERTA – Raid vandalico al parco giochi in piazzetta Padre Pio nel cuore della città di Caserta. Nel mirino di un gruppo di adolescenti sono finite le coperture in plastica, divelte, poste lateralmente alla giostra principale, un castello con scivolo alto circa due metro, allo scopo di riparare i bambini da eventuali e pericolose cadute. I genitori dei bambini esasperati hanno subito segnalato l’accaduto chiedendo la messa in sicurezza della giostra il prima possibile al fine di evitare pericolosi spiacevoli incidenti per i bambini,