CAPUA – Raid dei ladri nell’azienda Casaro del Re – Gruppo Garofalo sito in via Santa Maria Capua Vetere a Capua. Cinque incappucciati sono stati messi in fuga dal sistema di allarme e videosorveglianza che ha ripreso la scena. Erano le 3 della notte tra domenica e lunedì, e all’interno della struttura c’erano dei lavoratori. I 5 sono stati costretti alla fuga. Sul posto sono arrivati poi vigilantes e forze dell’ordine per i rilievi.