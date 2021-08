RAID VANDALICO. Tentano di appiccare incendio al portone di una chiesa

CAPODRISE – Raid vandalico ai danni della chiesa di Sant’Andrea Apostolo in via Giannini, a Capodrise. Ignoti hanno tentato di dare alle fiamme, con liquido incendiario, il portale ligneo della chiesa.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non è la prima volta che la chiesa di Sant’Andrea Apostolo finisce nelle mire dei malviventi. Esattamente un anno fa, nella notte tra il 1 e il 2 agosto, come ricorda il parroco, furono vandalizzati gli antichi marmi della chiesa. Indagini in corso da parte della polizia.