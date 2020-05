Ramo precipitato in strada, chiuso un tratto di Corso Giannone

CASERTA – La Polizia municipale di Caserta ha chiuso al traffico veicolare, su richiesta dei Vigili del Fuoco, il tratto di corso Giannone compreso tra piazza Aldifreda e via Tanucci. La zona è stata interessata dalla caduta di un albero del Parco reale ed è stata disposta la verifica delle alberature di tutto il fronte adiacente la strada. Nelle prossime ore sarà predisposta una ordinanza dirigenziale per regolare il nuovo dispositivo di traffico che sarà vigente nell’area, al fine di ridurre il più possibile i disagi per gli automobilisti.