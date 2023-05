Rapina a mano armata nel parcheggio del centro commerciale, assalto al portavalori: bottino 7mila euro

Indagini in corso: a risultare utili potranno essere le immagini di videosorveglianza

REGIONALE – Due malviventi a volto coperto, questa mattina, hanno preso d’assalto un portavalori nel parcheggio “Le Porte di Napoli” ad Afragola. Sul posto si sono portati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria e quelli della stazione di Afragola. Secondo una prima ricostruzione in due, armati, avrebbero rapinato le guardie impegnati nel prelievo dell’incasso, 7 mila euro circa, di un negozio della galleria per poi darsi alla fuga a piedi. Indagini in corso: a risultare utili potranno essere le immagini di videosorveglianza.