Rapina alla BNL. Messaggi di incoraggiamento per il poliziotto eroe rimasto ferito: “Forza Nicola!”

AVERSA/PARETE (Christian e Lidia de Angelis) Fascicolo aperto in Procura a Napoli Nord per i reati di tentato omicidio, rapina armata, porto abusivo di armi da guerra, contro i tre rapinatori della BNL. Questi i reati di cui sono accusati i delinquenti che hanno sparato contro il vigilantes L.P. della Cosmopol e l’agente Nicola G. della Polfer.

Attività congiunta tra la polizia del Commissariato di Aversa e della Questura di Caserta che stanno lavorando senza sosta per rintracciare i tre balordi, esperti rapinatori che con pistole e fucili militari kalashnikov hanno rapinato la Banca BNL di Aversa sparando 10 colpi e ferendo fortunatamente non mortalmente le vittime che cercavano di impedire la rapina.

Nell’analizzare i video dell’istituto di credito gli inquirenti seguono anche la possibilità che uno dei banditi, quello con la tuta bianca e rossa, possa essersi ferito durante l’assalto, infatti lo stesso zoppicava nell’uscire dalla banca (LEGGI QUI).

Inoltre sarebbe emerso, che l’auto su cui sono fuggiti i criminali, una renault clio grigia, con la targa, presumibilmente manomessa non risulterebbe rubata, ma di proprietà di un uomo che vive fuori regione. I banditi scappando oltre a portare via i soldi hanno portato via anche la pistola del vigilantes. Intanto le ricerche sono estese sia alla zona del napoletano dove verosimilmente provengono i tre delinquenti organizzati e specialisti di rapine armate sia nel casertano.

Questa vicenda porta alla mente la rapina stile film, avvenuta pochi mesi fa a danno della Unicredit di Aversa, dove i banditi bloccarono l’intera città con veicoli all’ingresso di ogni strada.

Sui social tantissimi i messaggi di incoraggiamento e di sostegno per Nicola G e la sua famiglia, la moglie Maria e il figlio adolescente Giuseppe, affinchè si rimetta presto uscendo dall’ospedale: “Carissimo Nicola abbiamo appena appreso questo triste accaduto ti auguriamo una prestissima guarigione ,siamo molto dispiaciuti ma ti gridiamo forza amico è tanta la stima e l’affetto che nutriamo nei tuoi confronti .Un abbraccio forte.”‎

“Caro Nicola,..potevi valutare di stare tranquillo al tuo posto, ..nessuno l’avrebbe saputo. IL tuo forte e radicato senso del DOVERE e di responsabilità, che ti fanno ONORE, non te l’hanno consentito, facendoti intervenire a mani nude. Fortuna che il buon Dio non ha fatto si che vi fossero ulteriori e peggiori conseguenze. La tua pelle è dura, ..sei “Guardia” dentro! Pronta guarigione. La nostra famiglia, ..la Polizia di Stato ha ancora bisogno di Te! Sono fiducioso, ..anche Grazie al contributo del tuo coraggioso intervento odierno, …questi criminali verranno catturati !”

“Il Circolo Interforze Parete vuole esprimere tutta la sua vicinanza all’amico e socio Nicola Grimaldi ed a tutti i suoi cari. Nell’affrontare quei balordi e vigliacchi rapinatori ha dimostrato un coraggio e un senso del dovere non comuni.Il suo gesto eroico, eseguito senza esitazione davanti al pericolo gravissimo, dimostra ancora una volta che le forze dell’ordine sono al servizio di tutti i cittadini anche al costo della vita, il bene più prezioso. In bocca al lupo al nostro amico che presto sarà di nuovo tra noi più forte di prima.”