Rapina alla BNL. Uno dei banditi forse ferito durante il colpo

AVERSA- Continuano senza sosta le indagini per cercare di risalire alla banda di rapinatori che hanno assaltato, ieri mattina, la Bnl di viale Kennedy ad Aversa (LEGGI QUI L’ULTIMO NOSTRO ARTICOLO). Le immagini delle telecamere di sorveglianza ovviamente sono state acquisite dagli inquirenti. Dai filmati, che abbiamo pubblicato anche noi, sembra emerge un fatto nuovo e cioè che uno dei rapinatori potrebbe essere rimasto ferito nel corso della rapina. I tre comunque restano ricercati e sembra possano essersi nascosti nell’hinterland napoletano: la direzione della loro fuga in auto è, infatti, Melito. Ad ogni modo, non viene esclusa alcuna pista investigativa.