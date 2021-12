CESA – Rapina all’ufficio postale di Cesa. Nel primo pomeriggio di oggi due rapinatori armati sono entrati in azione presso l’ufficio di via Salvatore Di Giacomo. Minacciati i dipendenti con le armi li hanno costretti a consegnare loro i soldi che avevano nelle casse. Sul posto si sono portati i carabinieri della locale stazione ed anche alcune ambulanze in quanto alcune persone presenti nell’ufficio al momento del raid sono stati colti da malore.