Rapina auto con tecnica del sasso: 33enne arrestato, è caccia al complice

GRICIGNANO D’AVERSA – Nella mattinata del 24 settembre, in Afragola (NA), i carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa, hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato di D.M.V. di anni 33, proveniente da Arzano (NA), per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’autore del reato, in concorso con un complice in corso di identificazione, attirava l’attenzione del malcapitato automobilista – un professionista del luogo – mediante il lancio di un oggetto con lo scopo di indurlo a fermare l’auto e scendere. A questo punto con mossa repentina un secondo malfattore appiedato si poneva alla guida della lussuosa autovettura, dandosi alla fuga.

Ma poco distanti erano i Carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa che, a seguito di un precedente evento, erano già sulle tracce dei malviventi monitorando le possibili vie di fuga e luoghi prescelti per la commissione del prossimo colpo. Dopo un lungo inseguimento il malvivente, che aveva abbandonato il veicolo fuggendo per le vie del paese, veniva bloccato al termine di una insistente corsa a piedi per le strade cittadine.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord disponeva che l’arrestato fosse associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria .