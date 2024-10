Rapina da 15mila euro al centro scommesse Goldbet: 5 arresti

Operazione della polizia a Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO – Cinque persone sono state arrestate per una rapina a mano armata, con un bottino da 15mila euro, avvenuta a inizio settembre in un centro scommesse Goldbet a Castel Volturno. La polizia di stato di Caserta ha dato esecuzione a 5 provvedimenti cautelari. Nel corso delle perquisizioni, ancora in corso, gli agenti hanno individuato anche il bandito che materialmente impugnava la pistola.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata in Questura alle 12,30.