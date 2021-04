RAPINA VIOLENTA al tabacchi. Commerciante ferito alla testa con il calcio della pistola

VITULAZIO – Almeno 4 malviventi hanno preso d’assalto un tabacchi sito in via Luciani a Vitulazio. Armati di spranghe di ferro e di pistole hanno fatto irruzione nell’attività, mentre il proprietario si trovava all’interno del locale. Una volta sfondata la porta, lo hanno picchiato alla testa più volte con il calcio della pistola. Sono poi fuggiti con circa 800 euro e della merce prelevata in fretta dai banconi. La vittima, di 58 anni, si trova ricoverata in ospedale a Piedimonte Matese. Guarirà in 20 giorni. Indagano i carabinieri.