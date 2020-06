Rapine dove le coppiette si appartano in auto, il sindaco: “Evitate questa zona!”

VILLA DI BRIANO – Se non bastasse il coronavirus ad aver allontanato fidanzati e congiunti, anche la criminalità ci si mette per rovinare i momenti intimi delle varie coppiette in auto. Anche se, va detto, oltre ad essere vietati in situazione ordinaria, sarebbero anche degli assembramenti non consentiti. Negli ultimi giorni, a Villa Di Briano, ci sono state diverse rapine alle spalle del Santuario e in via Camposanto Vecchio, zona utilizzata per romanticherie varie ed eventuali. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Della Corte che ha chiesto che “per scongiurare altri eventi come questi, si invitano calorosamente le giovani coppiette ad evitare di appartarsi nelle zone isolate e nelle strade campestri“.