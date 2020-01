REGGIA DI CASERTA chiusa per sold out. Allora chi aveva ragione sul fatto che Felicori non c’entrasse nulla con i numeri dei visitatori? 5 Gennaio 2020 - 16:56

CASERTA – Vediamo se c’è ancora qualcuno che afferma che noi assumessimo posizioni pregiudiziali e preconcette nei confronti dell’allora direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori (candidato del Pd alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna). Quante volte avete letto che i grandi numeri della Reggia erano frutto di situazioni contingenti e soprattutto delle promozioni che consentono l’esenzione dal pagamento del biglietto (ogni prima domenica del mese)? Oggi si è verificato un fatto senza precedenti: la Reggia ha bloccato gli ingressi per il raggiungimento del numero massimo di visitatori. Adesso possiamo sostenere che la nuova direttrice Tiziana Maffei sia una scienziata? Una maga? La candidiamo al parlamento mondiale? No. Bisognerebbe essere molto più seri in questa città e in questa provincia di conformisti che hanno creato un mito sulla pigrizia che poi si concretizza nell’accettazione supina e spesso demenziale di ogni stupidaggine autopropagandistica che viene scritta sui social.