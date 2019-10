REGGIA DI CASERTA. Domenica 13 ottobre ingresso gratuito per gli appartamenti ottocenteschi

CASERTA – Domenica, 13 ottobre, la Reggia di Caserta aderisce alla giornata FAMu, iniziativa volta a favorire l’incontro fra luoghi della cultura e famiglie, occasione per mostrare come un museo possa essere accogliente anche per i ragazzi e i bambini.

Per l’occasione, nell’ambito dell’iniziativa #IoVadoalMuseo del Mibac, ci sarà l’ingresso gratuito agli Appartamenti dell’Ottocento, alla splendida mostra Da Artemisia a Hackert | Storia di un antiquario collezionista e al Parco Reale.



L’accesso agli Appartamenti dell’Ottocento e alle sale della mostra sarà consentito ad un numero massimo di 3.600 persone divise in due turni: 8.30/13.30 – 1800 persone; 13.30/19.00 – 1800 persone. Orari: 8.30/19.00, ultimo accesso alle 18.00.Il Parco, con i suoi 120 ettari di boschi, fontane, vasche e meraviglie nascoste, sarà visitabile dalle 8.30 alle 18.00, con ultimo accesso alle 17.00. Chiusi, in considerazione dell’elevato numero di visitatori attesi al fine di preservarne l’enorme patrimonio storico, artistico e vegetale, gli Appartamenti del Settecento, la mostra Terrae Motus, il Teatro di Corte e il Giardino Inglese.