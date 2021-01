LA FOTO. Il responsabile del centro anticovid comunale fa il cenone con decine di persone: “Ha violato le regole, va rimosso”

PIETRAVAIRANO – Avrebbe dell’incredibile quello che è venuto dal piccolo comune di Pietravairano. Il responsabile del centro operativo comunale per l’emergenza covid, Aldo Zarone, è stato ritratto in una foto su Facebook, postata dallo stesso coordinatore cittadino, durante il cenone di Capodanno al quale avrebbero preso parte ben 12 persone, appartenente a nuclei familiari diversi, secondo quanto emerge dalla segnalazione. Un comportamento contrario alle disposizioni fornite dal governo, cioè massimo 2 persone in casa che non facciano parte del nucleo familiare ospitante, per le feste natalizie e del nuovo anno.

Adriano Del Sesto, Maria Rosaria Littera, Raffaele Bassi, ed Antonio Robbio, consiglieri comunali di opposizione, hanno scritto per questo motivo al sindaco Marianna Di Robbio al prefetto e al capo della protezione civile per chiedere l’allontanamento e la rimozione di Zarone dalla carica di responsabile del centro operativo comunale per l’emergenza covid. Qui sotto la foto “incriminata”.