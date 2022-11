Retata contro i Bidognetti. Si costituisce indagato irreperibile. Era in Svizzera

VILLA LITERNO – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Aversa, nel corso della serata di ieri, hanno tratto in arresto, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale DDA, SPADA Giuseppe, cl. 74 di Villa Literno, alias o’ zingaro, di fatto domiciliato in Svizzera. L’uomo, irreperibile al momento dell’esecuzione dell’operazione di p.g. eseguita dagli stessi militari dell’Arma il 22 novembre u.s., è stato prelevato alla stazione ferroviaria di Napoli, dove era appena giunto in treno proveniente dal nord Italia. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano (Na), a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.