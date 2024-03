Ricercato per violenza sessuale e maltrattamenti alla moglie: ARRESTATO

Si nascondeva in Belgio

AVERSA – In data odierna, il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia comunicava di aver arrestato un soggetto in Belgio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli Nord.

Il suddetto ordine ,risalente all’8 novembre scorso, è stato emesso con riferimento ad una condanna alla pena di 7 anni di reclusione, per i delitti di maltrattamento e di violenza sessuale ai danni del coniuge. La Procura di Napoli Nord ha avanzato richiesta di emissione di Mandato di Arresto Europeo, debitamente trasmesso al Ministero della Giustizia, così determinando l’attivazione degli organi di Polizia Giudiziaria che, in data odierna, traevano in arresto il predetto