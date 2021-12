Ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni: arrestato 64enne

SANTA MARIA A VICO – I carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, unitamente a quelli della Stazione di Cancello, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di armi, hanno proceduto in Santa Maria a Vico, all’arresto di P.R. cl. 1957, residente a Santa Maria a Vico e domiciliato in Limatola (BN).

I militari dell’Arma, nel corso dell’identificazione e della perquisizione personale eseguita a carico dell’arrestato, lo hanno trovato in possesso di una pistola modificata caricata con 5 proiettili calibro 9×17. L’arma, detenuta e trasportata senza alcuna autorizzazione, è stata immediatamente sequestrata. Le successive perquisizioni domiciliari effettuate sia in Santa Maria a Vico che Limatola, hanno consentito di rinvenire una pistola a salve con 50 cartucce calibro 20, 3 proiettili calibro 7,65, 4 confezioni contenenti numerose capsule di innesco, 450 ogive blindate e 422 bossoli. Mentre presso il domicilio di Limatola è stato rinvenuto un fucile semiautomatico calibro 20, illegalmente detenuto, risultato oggetto di furto perpetrato nell’ottobre del 2019 in provincia di Salerno. Anche in questo caso armi e munizioni sono state sottoposte a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.