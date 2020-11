RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. L’associazione degli avvocati sammaritani: “Delusi dalle parole della presidente del tribunale Casella. Il nostro Consiglio dell’Ordine fa solo passerella”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’Associazione degli Avvocati del Foro di S. Maria C.V. esprime profondo disappunto e rammarico per le dichiarazioni rese dalla dott.ssa G.M. Casella, Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., nell’ultima intervista rilasciata al TG Campania sullo stato del Tribunale nel periodo di emergenza da Covid-19 e, segnatamente, laddove afferma che: “…. il Tribunale di S. Maria C.V. non è mai stato chiuso. È stato sempre aperto da marzo”.

Il Presidente ha una percezione distorta della realtà in cui opera il Tribunale!

L’Associazione ha più volte denunciato:



1) l’esiguo numero di procedimenti trattati in presenza rispetto al carico di ruolo;2) l’utilizzo prevalente e continuato della trattazione cartolare delle cause anche nel periodo non emergenziale;3) l’uso smodato della trattazione cartolare della magna pars delle cause su ciascun ruolo, per lo più semplicemente rinviate ad 1-2 anni;4) la sola possibilità di accedere alle cancellerie civili, previo appuntamento, con sistema gestionale, rivelatosi del tutto fallimentare (fissazione automatica degli appuntamenti anche a 15 giorni senza distinguo delle urgenze, etc.);5) la totale chiusura degli Uffici del Giudice di Pace del nostro Circondario nel periodo di lockdown, mentre, già a maggio 2020, negli Uffici degli altri circondari della Corte di Appello si celebravano regolarmente le udienze in presenza.

Non si comprende sulla base di quali dati e/o elementi (a noi ignoti) la Presidente ha dichiarato che il Tribunale di S. Maria C.V. è rimasto aperto!

Attendevamo non una compiacente dichiarazione auto assolutoria, ma proposte concrete per porre rimedio alle criticità sopra descritte.

La verità, semplice e banale, è che i veri penalizzati sono gli utenti, a cui la giustizia viene negata, e gli avvocati, tra l’altro privi di voce, in quanto i vertici istituzionali del COA, sempre presenti nelle passerelle, hanno completamente latitato nell’affrontare siffatte criticità e nel supportare la classe forense nei disagi quotidiani della professione.

Il Presidente

avv. Angela Del Vecchio