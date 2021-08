Ricoverato dopo incidente agricolo ma ha un proiettile conficcato nel cranio. Giallo in ospedale

L’uomo, 57 anni, è gravissimo

CAPRIATI AL VOLTURNO – Un uomo di 57 anni della provincia di Caserta è stato ricoverato in gravi condizioni al Veneziale di Isernia per un trauma cranico. Stando alle prime ricostruzioni, i parenti, dopo aver portato l’uomo in ospedale, avrebbero riferito di un incidente agricolo avvenuto nelle campagne di Capriati al Volturno.

Ma la TAC effettuata al Veneziale ha subito smentito questa versione, riscontrando un grave trauma cranico dovuto ad un proiettile conficcato nel cranio. Immediato il trasferimento dell’uomo al Neuromed di Pozzilli per il delicato intervento chirurgico, dove tutt’ora è ricoverato in prognosi riservata.

Aperta un’inchiesta sull’episodio, con i carabinieri di Isernia al lavoro per ricostruire quanto accaduto al 57enne casertano.