RIFIUTI a CASAGIOVE. Stanno girando troppi soldi. Filippo Virno, da semplice consulente diventa dirigente. Mah, sarà il diritto amministrativo di Corsale e di Paolo Centore!

CASAGIOVE – Filippo Virno ha firmato un contratto di consulenza per il comune di Casagiove, che prevede l’assunzione della direzione della fase esecutiva del contratto-convenzione, finalizzato alla piena esplicazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti della città di Casagiove. Per di più, le fatture presentate sono a nome di una società di capitale di cui Virno è amministratore unico. In poche parole, non c’è nemmeno una leggibilità, una precisa identificazione giuridica sul piano del rapporto di diritto privato, tra il comune e il suo consulente.

Ritornando all’oggetto dell’obbligazione contrattuale, Virno, pardon, virno in nome e per conto della società che rappresenta, deve sorvegliare, controllare che l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti lo faccia nel rispetto delle clausole previste dalla convenzione. Invece, l’architetto di Santa Maria Capua Vetere, fa anche altro. Tanto altro. Troppo altro.

Precisiamo un concetto fondamentale: Filippo Virno non è un dipendente del comune di Casagiove. Non lo è, nè a tempo indeterminato e neppure a tempo determinato. Lui è semplicemente un contractor con un mandato amministrativo ben preciso e ben delimitato. Anzi, e lo ribadiamo per la terza volta, il contractor non è lui, ma un’altra persona, precisamente la persona giuridica costituita dalla società a responsabilità limitata, di cui Virno è legale rappresentante.

E il fatto che le quote possano essere tutte e in larga parte nelle sue mani, non significa che la persona fisica Filippo Virno, in quanto tale eventuale titolare di una partita Iva di libero professionista, corrisponda e si sovrapponga alla persona giuridica della società, unica titolare del rapporto con il comune di Casagiove, frutto del contratto che Filippo Virno firma, non come libero professionista, ma come amministratore unico e legale rappresentante della società.

Detto questo, il signor Americo Picariello, architetto irpino, subentrato ad un altro signore, cioè Fortunato Cesaroni, che a un certo punto ha mollato le redini dell’ufficio tecnico comunale, ha attribuito, nell’atto che pubblichiamo in calce a questo articolo, la funzione di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, che per semplicità definiamo Rup, relativamente all’intero ufficio dell’Ecologia. In questa attribuzione di competenze, è compresa anche la funzione di Istruttore dei procedimenti per il rilascio dell’Aua, che sta per autorizzazione unica ambientale.

Unica e dunque comprendente una serie di analisi, valutazioni, che includono dati sensibili i quali, se possono essere trattati a certe condizioni e dentro ad un mandato amministrativo di dipendenza e di subordinazione ad un ente territoriale, difficilmente, molto difficilmente, diciamo, acrobaticamente, sindaco Corsale, ma giusto per non esagerare con le parole, possono essere attribuite ad un consulente, assunto per fare tutta un’altra cosa.

E la parola “difficilmente” diventa altro entrando nel campo del surreale, nel momento in cui il consulente in questione non è Filippo Virno, ma la società che fattura e di cui Filippo Virno è amministratore, carica che non a caso, coincide con quella di legale rap-pre-sen-tan-te.

Come si suol dire, tutto questo appare come una modalità surrettizia per creare una vera e proprio dirigenza che il comune di Casagiove non può definire a queste condizioni. Tanto più che nel suo organico, cioè tra i dipendenti a tempo indeterminato, ci sono figure apicali di categoria D, cioè istruttori direttivi con tanto di gradi e piena legittimazione amministrativa, che non vengono utilizzati a vantaggio di un consulente, la cui unica titolarità esula totalmente dalle funzioni assegnategli.

Oggi è la vigilia di Ferragosto, ma sarà opportuno, partendo anche dalle modalità, a dir poco disinvolte, che hanno permesso alla Ecocar di firmare il contratto per la raccolta al posto della detronizzata Nova Ecology, ritornare pesantemente sulle tante stranezze verificatesi nel settore dei rifiuti, dove girano, come ben si sa, tanti quattrini, partendo da gennaio scorso, cioè dal momento in cui è stata realizzata la risoluzione del contratto nei confronti della Nova Ecology (LEGGI QUI UN NOSTRO ARTICOLO DI QUALCHE SETTIMANA FA), nata dalle ceneri, ma nella considerazione più centrata e seria, probabile travestimento della Termotetti.

Troppe cose non convincono. E siccome, quando leggiamo certi nomi nei verbali, tipo quello di Deodati, le antenne si alzano in automatico; siccome quando leggiamo nel secondo atto amministrativo che pubblichiamo in calce, che Filippo Virno è stato l’istruttore proponente del breve, ma formalmente costituito affidamento al gruppo Barbato di Teverola della raccolta del rifiuti in città, appuntandosi così abusivamente e, a nostro avviso, in maniera non legittima e forse addirittura non legale, il grado di dirigente, allora abbiamo l’impressione che da fine agosto in poi al comune di Casagiove, si comincerà a ballare di brutto.

