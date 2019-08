Rifiuti a MONDRAGONE. Ecco le 3 proposte del Consigliere Regionale Zannini che scende in strada accanto agli uomini della IsVec

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A partire dal 13 agosto scorso, il servizio di igiene urbana è stato affidato alla IS.V.E.C. s r.l, subentrata alla “Senesi” a seguito dei gravi e reiterati disservizi registrati nell’ultimo mese nella raccolta dei rifiuti. E visto i buoni propositi dell’amministrazione comunale di ripulire nel breve tempo possibile tutta la città, sembra doveroso è giusto accordare loro tutto il tempo necessario affinché possano essere raggiunti gli obiettivi.

L’impegno e l’entusiasmo nel fare bene ci sono, ora bisogna aspettare, e solo tra qualche mese si potrà elogiare o eventualmente condannare (speriamo di no), l’operato della nuova azienda, che tra l’altro a breve si doterà di una innovativa macchina spazzatrice per la pulizia e l’igienizzazione delle strade per tutti i 365 giorni dell’anno.



Ed intanto il consigliere regionale Giovanni Zannini, si fa promotore di tre proposte che davvero potrebbero cambiare il volto alla città rivierasca, a partire dagli sgravi fiscali. Nei prossimi giorni il Comune di Mondragone si appresta a quantificare le penalità da addebitare alla ditta Senesi per il disservizio causato nel mese di agosto e che verrà detratta dai canoni mensili di luglio e agosto, dovuti alla società, tradotti poi in sconto nelle bollette dei contribuenti. La seconda proposta riguarda la promozione di una campagna di sensibilizzazione e di calendarizzazione della raccolta dei rifiuti, rivolta soprattutto ai turisti e a tutti quei proprietari di appartamenti che affittano a quei villeggianti che non tengono conto del vademecum sulle informazioni necessarie per una corretta separazione dei rifiuti non considerando tra l’altro la calendarizzazione settimanale. La terza e ultima proposta riguarda l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti di chi non rispetta quanto appena indicato sopra, introducendo (se la legge lo consente) il daspo urbano per i turisti contravventori.Proposte indubbiamente allettanti e che se venissero prese in considerazione, andrebbero senza ombra di dubbio ad arginare anche il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in strada. Questa mattina abbiamo incontrato il consigliere regionale Giovanni Zannini, che ha accettato di rilasciarci una piccola dichiarazione in merito al nuovo progetto di rivalutazione del territorio, che parte principalmente dalla pulizia delle strade. “Non posso che complimentarmi con il sindaco Virgilio Pacifico, l’assessore Antonio Federico e tutti i consiglieri comunali per l’impegno profuso in questi giorni, ma soprattutto i miei ringraziamenti vanno agli operatori ecologici che stanno offrendo alla città un grosso contributo, rinunciando tra l’altro alla fruizione dei giorni di ferie, per garantire una certa continuità lavorativa. Sono stato al loro fianco in questi giorni e ho verificato quanto duro sia il loro lavoro e quante energie e quanti sforzi sono stati profusi dal 13 agosto ad oggi, per garantire lo smaltimento dei rifiuti cercando di superare le gravi criticità. La ditta Senesi – continua Zannini – pur avendo incassato €300.000 nel mese di luglio, non solo non ha assunto gli operatori stagionali, ma non ha nemmeno pagato pienamente gli stipendi ai propri dipendenti. Oggi domenica 18 agosto, non è previsto il ritiro della spazzatura come da calendario, ma da domani mattina tutti gli operatori scenderanno in campo per raggiungere entro fine settimana il 100% di ottimizzazione del servizio. Non voglio fare polemiche – conclude il consigliere – ma mentre gli altri stanno dietro ad una tastiera a fare facile sciacallaggio, io insieme ad altri amministratori, insieme al primo cittadino Virgilio Pacifico, all’assessore Antonio Federico ai consiglieri comunali Pacifico Marco e Rino Marotta, stiamo personalmente scendendo in campo, fianco a fianco agli operatori, aiutandomi nell’attività di raccolta come supporto e vicinanza non solo della amministrazione comunale ma dell’intera città di Mondragone”.