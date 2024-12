Rifiuti speciali pericolosi e rischio radioattivo. SEQUESTRATO IMPIANTO NEL CASERTANO

GRICIGNANO D’AVERSA – Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno proceduto al sequestro di un impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dedito al recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, ubicato in comune di Gricignano di Aversa.

L’adozione della misura cautelare reale si è resa necessaria all’esito del sopralluogo esperito in sito che ha evidenziato diverse irregolarità tra le quali:

il mancato rispetto delle prescrizioni dell’atto autorizzativo circa il controllo della radioattività dei rifiuti in ingresso; il contenitore utilizzato per il deposito temporaneo dei rifiuti non è contrassegnato con etichette o targhe ben visibili sulle quali sia indicato il codice europeo identificativo del rifiuto, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità dei rifiuti ivi stoccati; lo stoccaggio dei rifiuti non rispetta le aree autorizzate nella planimetria di progetto;

i rifiuti speciali liquidi, costituiti da acque di scarto e da oli derivanti dalla disoleazione delle acque di prima pioggia, convogliati in una vasca di raccolta presente nel piazzale, sono risultati stoccati con una tempistica superiore a quella massima prevista per il deposito temporaneo;

sul piazzale dell’impianto in argomento è risultata presente una sostanza liquida di colore bluastro caratterizzata da un forte odore di solvente che deriva dallo scarico di rifiuti costituiti da imballaggi contaminati da sostanze pericolose.

Pertanto, essendo emerse delle violazioni penali in materia ambientale connesse alla realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali ed in relazione al mancato rispetto di quanto prescritto nell’atto autorizzativo, i predetti militari hanno proceduto al sequestro dell’impianto e dei rifiuti ivi messi a riserva. Il legale rappresentante dell’impresa è stato deferito a piede libero per le suindicate ipotesi di reato.